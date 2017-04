Democraten gaan keuze van Trump voor Hooggerechtshof filibusteren

De stemming binnen de commissie Justitie verliep volgens de partijlijnen en kwam uit op 11 stemmen voor en 9 stemmen tegen, waardoor de voltallige Senaat zich normaal gezien vrijdag over de benoeming mag uitspreken.

De Democraten gaven na afloop echter aan dat ze genoeg stemmen hebben om de benoeming van rechter Neil Gorsuch te vertragen. Ze zullen gebruikmaken van een procedureregel om te verhinderen dat de debatten kunnen worden afgesloten en daarna kan worden overgegaan naar een stemming. Om de debatten te sluiten zijn 60 van de 100 stemmen nodig, de Democraten zeggen de steun van 41 senatoren te hebben, ofwel genoeg om roet in het eten te gooien.

'Gevaarlijk precedent'

Het Witte Huis zegt in een reactie tevreden te zijn met de beslissing van de Senaatscommissie, maar geeft ook aan de houding van de Democraten te betreuren. Het aanwenden van de procedureregel zou een 'zeer gevaarlijk precedent' stellen, zegt woordvoerder Sean Spicer.

Republikein Chuck Grassley, die in de commissie zetelt, hint zelfs op de mogelijkheid om de procedure te veranderen, waardoor een simpele meerderheid volstaat om de debatten af te sluiten. 'Als de Democraten gaan filibusteren (tijd rekken door lange redevoeringen, nvdr.) bij deze benoeming, dan zal er geen enkele andere door een Republikein voorgedragen rechter zijn die de Democraten zullen steunen', zegt hij.

De Democraten zijn voornamelijk gekant tegen de benoeming van Gorsuch omdat de Republikeinen zich sterk hadden verzet tegen Merrick Garland, die door vorig president Barack Obama werd voorgedragen ter vervanging van rechter Antonin Scalia. Die overleed in februari vorig jaar.

Gorsuch, momenteel rechter bij het federaal hof van beroep, bevindt zich ethisch op ongeveer dezelfde lijn als Scalia. Dat betekent dat hij het evenwicht in het Supreme Court tussen vier conservatieve en vier liberale rechters, met een gematigde conservatief in het midden in een doorslaggevende rol, in principe niet zou wijzigen.