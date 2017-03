Democraten gaan benoeming Neil Gorsuch blokkeren

Concreet betekent dat dat de Democraten een filibuster zullen inzetten. Daarbij houdt een senator zo lang mogelijk het woord, zodat er niet tot stemming overgegaan kan worden. In praktijk hoeft dat niet als 40 senatoren zich aansluiten bij een filibuster. De wetgeving is dan geblokkeerd zonder het eindeloze praten.

Een filibuster is te doorbreken met 60 stemmen, maar Schumer gaat ervanuit dat dat niet zal lukken. De Republikeinen hebben op het moment 52 senatoren, de Democraten 48. Meerderheidsleider van de Senaat Mitch McConnell zou dus acht Democraten over moeten halen de filibuster te doorbreken.

Nucleaire optie

Deze week vond de hoorzitting van Gorsuch voor de Senaatscommissie voor Juridische Zaken plaats. Bij de Democraten heerst veel ongenoegen dat de genomineerde van Barack Obama, Merrick Garland, nooit een hoorzitting kreeg. McConnell blokkeerde dat.

Maar er is ook weerstand tegen de benoeming van Gorsuch omdat hij als zeer conservatief bekend staat. Schumer zei in een toespraak in de Senaat dat Gorsuch "bijna instinctief een voorkeur heeft voor de macht over de zwakkeren" en dat hij "niet een neutrale, juridische geest is maar iemand met een diep conservatieve ideologie."

McConnell rest een zogenaamde 'nucleaire optie', waarbij hij slechts een simpele meerderheid gebruikt om Gorsuch te benoemen. Aangezien de Republikeinen 52 senatoren hebben, kunnen ze dat zonder de Democraten doen. Maar Schumer zei tegen Politico dat McConnell dat automatisch zal doen. "Dat is geen uitgemaakte zaak. Er zijn mensen in zijn fractie die echt niet willen dat hij de regels verandert, ok?"