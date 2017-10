Democraten en Clinton-campagne betaalden voor onderzoek naar Rusland en Trump

Marc E. Elias, een advocaat voor de Clinton-campagne en de Democratische partij, huurde in april 2016 onderzoeksbureau Fusion GPS uit Washington DC in om onderzoek te doen naar de banden tussen Donald Trump en Rusland. Fusion GPS huurde vervolgens Christopher Steelein, een Brit die voorheen als spion in Rusland werkte. Voor 2016 deed Fusion GPS ook al onderzoek naar Trump, in opdracht van een nog altijd onbekende Republikein. De Clinton-campagne en de Democratische partij financierden het onderzoek tot in oktober 2016, vlak voor de verkiezingen.

De Washington Post baseert zich op verschillende anonieme bronnen.

In juli 2016 deelde Steele een rapport dat hij had geschreven aan een FBI-agent in Rome met de veiligheidsdiensten in de VS, omdat hij zich zorgen maakte over Trumps banden met Rusland, en hij het belangrijk vond dat niet alleen Trumps tegenstanders, maar ook de veiligheidsdiensten weet hadden van het dossier. Ergens in het najaar van 2016 raakte het dossier ook bekend bij verschillende Amerikaanse media, maar omdat niemand de feiten kon checken, werd er nergens over gepubliceerd.

Een paar maanden later, vlak voor Trumps inauguratie, kregen toenmalig president Barack Obama en Trump te horen over het dossier. In diezelfde week publiceerde CNN ook over het rapport, maar maakte weinig details bekend. Buzzfeed publiceerde later het volledige rapport, met de vermelding dat ze de feiten niet hadden kunnen controleren.

Trump heeft de aantijgingen die in het rapport gedaan worden altijd ontkend.

Eerder deze maand werd bekend dat Robert Mueller, de speciaal aanklager die onderzoek doet naar Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen, afgelopen zomer gesproken heeft met Steele.