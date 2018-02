Delegatie Catalaanse separatisten in Brussel voor gesprekken met Puigdemont

Een delegatie van de links-republikeinse Catalaanse partij Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) heeft zondag in Brussel samengezeten met Carles Puigdemont. Het gesprek ging over de installatie van Puigdemont als president van Catalonië, ook al dreigt hij in Spanje te worden gearresteerd.