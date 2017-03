Deense premier wil bezoek aan Turkse ambtgenoot uitstellen

"Onder normale omstandigheden was het een genoegen geweest de Turkse premier te begroeten", zei Rasmussen zondag in een schriftelijke verklaring. "De bijeenkomst kan niet los worden gezien van de Turkse aanvallen op Nederland. Daarom heb ik voorgesteld aan mijn Turkse collega om het bezoek uit te stellen."

In de Deense mededeling is verder nog te lezen dat de regering in Kopenhagen zich grote zorgen maakt over de ontwikkelingen in Turkije. Een ontmoeting met Yildirim zou de indruk kunnen wekken dat de Denen een milde houding aannemen ten aanzien van de gebeurtenissen in Turkije, maar dat is niet het geval. Volgens de oorspronkelijke planning zou Yildirim op 19 en 20 maart in Denemarken zijn. Behalve officiële afspraken zou hij ook deelnemen aan meetings met de Turkse diaspora