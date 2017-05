Debat tussen Le Pen en Macron verloopt heel bitsig

Naar goede gewoonte kijken de twee Franse presidentskandidaten elkaar nog één keer in de ogen enkele dagen voor de beslissende ronde van de verkiezingen, die zondag plaatsvindt. Emmanuel Macron van En Marche! en Marine Le Pen van het Front National waren duidelijk niet naar de studio afgezakt om gezellig te keuvelen over hun beleid.

Le Pen ging bij de inleiding al vol in de aanval en zette zo de toon voor de rest van het debat. Ze probeerde Macron voortdurend uit zijn evenwicht te krijgen om hem in de fout te lokken, terwijl Macron Le Pen regelmatig verweet onzin uit te kramen.

Le Pen, die uit de EU wil stappen en de grenzen wil sluiten, presenteerde zich nogmaals als de voorvechtster van de gewone Fransman terwijl ze Macron afschilderde als de beschermer van het grote geld, de grote bedrijven. Die repliceerde dat haar strategie vooral bestaat uit het vertellen van leugens. 'U draagt de geest van de nederlaag, terwijl ik de geest van de verovering wil dragen, die van Frankrijk dat triomfeert', aldus Macron.

De twee journalisten die het debat moesten leiden, Nathalie Saint-Cricq van France 2 en Christophe Jakubyszyn van TF1, hadden weinig in de pap te brokken: ze moesten telkens hun uiterste best doen en lang aandringen om naar een nieuw onderwerp over te gaan. Uiteindelijk slaagden ze er in om het debat niet te veel over de vooropgestelde 2,5 uur te laten gaan.