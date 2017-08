Net voor zijn dood hoorde ik een radiogesprek over Charlie Gard. Het gesprek ging tussen een kinderarts die gespecialiseerd is in medische ethiek en iemand uit Gloucester die een T-shirt droeg met 'Charlie's Army' erop. Omdat ik op dat moment slag leverde met mijn koffieapparaat kan ik me de namen van de gasten niet meer herinneren, wel dat beide genodigden even prominent in de uitzending zaten. Want in het kader van onpartijdigheid zoals betracht door de BBC, mag de strijder uit Charlies Leger niet ondergeschikt zijn aan de deskundige. Het gesprek was typerend voor de zaak Charlie Gard, waarin het woord van mensen die bij wijze van spreken geloven dat de aarde zo plat is als een pizza quattro formaggi, even zwaar weegt als dat van Stephen Hawking. Ik denk dat dat is wat ze bedoelen met...