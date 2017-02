'De weerstand kan niet stevig genoeg zijn. Als het nu niet gebeurt, is het straks mogelijk te laat'

Staatssecretaris Theo Francken (N-VA) heeft helemaal gelijk: het is belangrijk om niet hysterisch te doen. In zijn reactie op het inreisverbod uit zeven landen van Amerikaans president Donald Trump pleitte de politieke chef van het Belgische asielbeleid dit weekend voor rust, studie en perspectief. Dat was nodig, want in de commotie over de beslissing van Trump om vluchtelingen uit Syrië, Irak, Jemen, Iran, Libië, Soedan en Somalië niet langer toegang te geven tot het Amerikaanse grondgebied, ging de waarheid soms verloren. Zo is het inreisverbod níét een verbod op moslims, zoals het in bepaalde media - ook Belgische - verkeerdelijk werd voorgesteld. De facto hebben de zeven geviseerde landen wel degelijk een dominante moslimbevolking, maar het executive order, waarvan de tekst vrij te raadplegen is op het net, vermeldt nergens het woord 'moslim'. Bovendien zijn er andere landen met grote moslimpopulaties die niet onder het verbod vallen. Dit weekend werden dan vooral Egypte, Saudi-Arabië of Turkije genoemd - landen die vlak naast de ...