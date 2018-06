De VS vallen aan barbaarsheid ten prooi, net zoals het Romeinse Rijk

Begin negentiende eeuw bracht een jonge Amerikaanse kunstenaar een bezoek aan Italië. Het was een deel van zijn grote omzwerving door Europa, zoals dat bij de burgerij toen de mode was. Hij schilderde er een betoverend zicht op Firenze, zijn tempels en kerken. Maar Thomas Cole deed er ook inspiratie op voor The Course of Empire, een tussen 1833 en 1836 geschilderd vijfluik dat het verloop van een wereldrijk verbeeldt. Die vijf doeken zijn nu te zien in een compacte maar boeiende tentoonstelling in de National Gallery in Londen.

