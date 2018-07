De Verenigde Staten blijven een vriend van Europa (als het van Europa afhangt)

'We hebben een zeer duidelijk idee van wie onze vrienden zijn: de Verenigde Staten al zeker', verklaarde Europees vertegenwoordiger voor het buitenlands beleid Federica Mogherini. 'De vraag voor Donald Trump is wie hij beschouwt als een vriend', vroeg ze zich een tikje ironisch af.

Volgens de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian 'lijkt iedereen zijn vijand te zijn'. Hij riep op om met de nodige nuchterheid te reageren op de woorden. De Duitse minister van Europese Zaken Michael Roth hield een pleidooi voor eenheid: 'De president provoceert. Hij noemt ons vijanden. We zien dat absoluut niet zo', luidde het. De EU moet zich niet van de wijs laten brengen door de 'ten dele zeer agressieve, leugenachtige en niet bijzonder constructieve' opmerkingen van Trump. 'Verontwaardiging alleen zal ons niet helpen. Het enige wat helpt is duidelijke taal, en een duidelijke verenigde opstelling', voegde Roth er nog aan toe.

'De Verenigde Staten zijn president Trump niet, en Trump is niet de VS', merkte de Luxemburgse buitenlandminister Jean Asselborn dan weer op. Asselborn drong aan op een meer relaxte benadering van Trumps commentaar, maar voegde er fijntjes aan toe te hopen dat de 'frisse lucht' in Schotland, waar Trump het weekend al golfend doorbrengt, de Amerikaanse president zal helpen om een beter onderscheid te leren maken tussen vrienden en vijanden.