De Turkse crisis treft ook België: hoe Erdogan zijn hand overspeelt

1. Wat is er aan de hand?

De Turkse munt is in vrije val. Sinds begin 2018 verloor de lira meer dan 30 procent van zijn waarde. Dat is zeer slecht nieuws voor de Turken. Begin dit jaar kregen ze voor 100 lira nog 22 euro, vandaag amper 15 euro. Voor anderen is de instorting van de Turkse munt goed nieuws. Bijvoorbeeld voor toeristen: voor 100 euro kregen zij in januari 450 lira, nu 660 lira. Voor het zelfde aantal euro's kun je dus meer in Turkse munt aankopen. Al is er een 'maar': de Turken hebben natuurlijk liever dat u in euro's betaalt dan in lira's, want wie weet hoeveel die lira's morgen nog waard zijn?

...