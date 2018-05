De tol van de chaos in Italië: derde economie van Europa presteert al jaren ondermaats

'Waarom zou je nog gaan stemmen als over een regering wordt beslist door de kredietbeoordelaars en de financiële lobby's?', zo vroeg de leider van de Vijfsterrenbeweging (M5S) Luigi Di Maio zich af. De Italiaanse president Sergio Mattarella had net geweigerd professor Paolo Savona te accepteren als minister van Economie, omdat hij 'het spaargeld van de Italianen niet in gevaar wou brengen'. De 81-jarige Savona profileerde zich altijd al als een tegenstander van de euro en Mattarella vreesde dat Italië ciao zou zeggen tegen de eenheidsmunt. Dat idee veroorzaakte niet allen onrust in de Europese kantoren rond het Brusselse Schumanplein, maar ook op de internationale financiële markten. En de zenuwen stonden al strak gespannen sinds de verkiezingen van 4 maart geen werkbare meerderheid opleverden, tenzij tussen de populistische M5S en de ...