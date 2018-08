De toestand in Griekenland is een schandvlek voor Europa

'Een nieuw tijdperk breekt aan', verkondigde de Griekse eerste minister Alexis Tsipras onlangs tegen de azuurblauwe achtergrond van de Phorkysbaai. Daar spoelde volgens de overlevering de held Odysseus aan, na lange omzwervingen waarbij hij rovers, cyclopen en zeemonsters op zijn weg vond. Tsipras wilde met zijn toespraak op Ithaca de idee kracht bijzetten dat de Grieken eindelijk weer vaste grond onder de voet krijgen, nu het programma van noodkredieten is beëindigd. De premier had vast een idee voor welk mythologisch zeemonster de hardnekkige schuldeisers konden doorgaan, maar hij kende het verhaal van Homerus ongetwijfeld ook goed genoeg om te weten dat de problemen voor Odysseus na zijn terugkomst in Ithaca pas echt begonnen - én hoe moeilijk het voor hem was het vertrouwen van zijn volk terug te winnen.

...