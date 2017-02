De terugkeer van een vergeten oorlog: in Oost-Oekraïne flakkert het geweld op

De bewoners van Avdiivka trotseren de vrieskou zonder elektriciteit en verwarming. Achter de trappenhal van het appartementsblok aan de rand van het stadje zitten drie mensen gehurkt rond een vuurtje. In de donkere ruimte zijn ze nauwelijks zichtbaar, we zien alleen handen die zich warmen aan het kacheltje. Een vrouwengezicht verschijnt in de streep licht die door het raam aan de voorkant binnenvalt. Ze heet Anna Velitsjko, zegt ze. En ze woont hier. Naast haar zitten haar broer Yuri en bovenbuurvrouw Nikitina Michailouna. Alle drie in een dikke badjas waaronder een laag warme truien. Aan hun voeten wollen pantoffels en drie paar sokken.

