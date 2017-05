'De spreidstand van de Europese christendemocraten over Viktor Orbàn is onaanvaardbaar'

In de lijst van zaken waar de Europese politiek goed in is, staat 'met het vingertje zwaaien' ergens bovenaan. We zwaaien voornamelijk met veel gemak richting Erdogan, Poetin en Trump.

Waar we een pak minder goed in zijn, is het voeren van echt beleid. De vluchtelingencrisis hebben we uitbesteed aan diezelfde Erdogan. De Syrische burgeroorlog moeten Poetin en Trump maar voor ons oplossen. We zullen dan wel van de zijlijn roepen wanneer de anderen juist of fout zitten.

Het wordt helemaal gênant nu er figuren zijn opgestaan binnen de Europese Unie die griezelig veel gemeen hebben met het voornoemde trio. Ze gaan bij de naam Jaroslaw Kaczynski en Viktor Orbàn. Ze hebben de macht in Polen en Hongarije en zijn bijzonder efficiënt in het waarmaken van hun grote droom: 'de illiberale staat'.

Kaczynski is meteen voor de hoofdprijs gegaan. Zijn regering kortwiekte het Poolse grondwettelijk hof zodat nieuwe wetten, die onder meer de media en het middenveld viseren, niet langer deftig getoetst kunnen worden aan de grondwet. Lekker makkelijk en helemaal strijdig met de liberale democratie.

Viktor Orbàns strategie is eerder eclectisch maar daarom niet minder efficiënt. Hij intimideert het middenveld door regelmatig raids uit te voeren op ngo's. Media die vriendelijk voor hem zijn krijgen belastingvermindering. Media die kritisch voor hem zijn krijgen - hoe raadt u het - zoveel belastingen te slikken dat ze wel moeten opdoeken of vertrekken.

Zijn laatste wapenfeit is de sluiting van de Central European University (CEU). Deze universiteit is opgericht door de Hongaars-Amerikaanse investeerder Georges Soros en wordt geleid door voormalig Canadees oppositieleider Michael Ignatieff.

Volledig conform zijn strategie paste Orbàn de wet op het hoger onderwijs zo aan dat precies de CEU in de problemen kwam. Naar goede autocratische traditie hing hij vervolgens een vaag verhaal op over het buitenlands - voor de goede verstaander: joods - geld waarmee de universiteit gefinancierd wordt waardoor ze 'on-Hongaars' zou zijn. Het klinkt als de praktijk van een verre bananenrepubliek maar het gaat wel degelijk over een Europees land dat aan alle criteria inzake democratie en rechtsstaat moest beantwoorden toen het toetrad tot de Europese Unie.

En daar ligt meteen het probleem. Eens een land is toegetreden tot de Unie is het - tegen zijn wil - met geen stokken meer buiten te krijgen. Eurocommissaris Frans Timmermans mag nog zoveel 'inbreukprocedures' opstarten als hij wil, Orbàn legt ze met een duivels genoegen naast zich neer. Gisteren liet hij de rector van de CEU weten dat wat hem betreft er niet meer te praten valt en dat de universiteit verwacht wordt binnen de maand de boeken toe te doen. Tot zover de vrijheid van onderwijs in Europa.

De enige optie die ons nog rest, is het activeren van artikel 7 van het Europees Verdrag. Indien Orbàn de Europese aanbevelingen straal blijft negeren, kan dit uiteindelijk leiden tot het opschorten van het stemrecht van Hongarije in de Raad (de Europese Raad bestaat uit de leiders van de EU-lidstaten en bepaalt de algemene beleidskoers en prioriteiten van de EU, nvdr.).

Dat is geen 'nucleaire optie' zoals sommigen beweren, maar een logische consequentie van de seriële schending van EU-grondrechten door de Hongaarse regering. Vorige woensdag - na een derde poging door onze liberale fractie - heeft het Europees parlement eindelijk de resolutie goedgekeurd die de uitvoering van artikel 7 initieert.

Het Europees Parlement zal nu haar eigen onderzoek over de Hongaarse situatie moeten voeren. Wat ons betreft kan dat snel gaan. Alle feiten zijn gekend en reeds uitgebreid gedocumenteerd door de Europese Commissie, met woord en wederwoord.

Dat rapport moet dan met tweederdemeerderheid goedgekeurd worden door het Europees Parlement waarna het dossier doorgestuurd wordt naar de Raad. De staats- en regeringsleiders zullen deze stemming niet zomaar naast zich neer kunnen leggen, maar voor we zover zijn is er wel die tweederdemeerderheid nodig en hiervoor zijn de christendemocraten van de Europese Volkspartij (EVP) nodig (de twee Belgische partijen in de Europese Volkspartij zijn CD&V en chH, nvdr.).

Zij stemden erg verdeeld op de resolutie van afgelopen woensdag, maar ze maakten zich hard dat ze Orbàn konden overtuigen de wet op het hoger onderwijs in te trekken en de CEU met rust te laten. Niet dus.

Deze spreidstand van de Europese christendemocraten is onaanvaardbaar geworden. De Europese Volkspartij , CD&V en chH incluis, moet inzien dat er met de Hongaarse premier geen land te bezeilen valt, laat staan een politiek project op Europese schaal uit te bouwen.

De dubbelzinnige houding van Europa ten opzichte van Erdogan, Trump en Poetin is slecht voor onze geloofwaardigheid. Maar de besluiteloosheid ten opzichte van Orbàn is op termijn dodelijk.

Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Europa is meer dan een interne markt. Europa gaat evenzeer over het overwinnen van het communisme en het verdrijven van de Zuid-Europese dictators Franco, Salazar en de Griekse kolonels. Voor types als Orbàn en Kaczynski is er dan ook geen plaats in onze Europese Unie.

Artikel 7 moet zo snel mogelijk goedgekeurd worden en wel met een kamerbrede meerderheid.

Daarna is Polen aan de beurt.