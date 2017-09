De spanning rond het Catalaans referendum escaleert: 'Dit land heeft een schoktherapie nodig'

Spanjaarden en Catalanen hebben alvast één ding gemeen: ze houden ervan historische gebeurtenissen met een code aan te duiden. Zoals 20-N voor de dood van dictator Franco staat, zo moet 1-O de geschiedenisboeken ingaan als de dag waarop het Catalaanse volk al dan niet voor onafhankelijkheid koos. Dat Franco op 20 november 1975 de pijp uitging, staat vast. Minder zeker is of de Catalen aanstaande zondag, 1 oktober, daadwerkelijk de kans krijgen om via een volksraadpleging over hun staatkundige toekomst te beslissen.

...