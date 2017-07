De schilddragers van Venezuela (foto)

Sinds april zijn er al 75 mensen omgekomen bij de protesten tegen de Venezuelaanse president Nicolas Maduro. De jonge demonstranten maken daarom hun eigen schilden om zichzelf te beschermen tegen de autoriteiten, die geweld niet schuwen. Daarbij zijn ze geinspireerd door demonstranten in Oekraine, die daar drie maanden protesteerden en zo oud-president Janoekovitsj tot aftreden dwongen.

De schilden worden gemaakt van allerlei materialen: oude tv-schotels, vaten, regenpijpen, en ga zo maar door. Ze beschermen niet tegen kogels, maar wel tegen traangas, rubberen kogels en stenen, zeggen de demonstranten. Ook gebruiken ze de schilden om ritmisch tegen elkaar te slaan, als een soort strijdkreet.

De demonstranten in Venezuela kijken ook naar de Netflix-documentaire 'Winter on Fire' van de Russische regisseur Evgeny Afineevsky, over de protesten op het Maidan-plein in Kiev, enkele jaren terug. Het wakkert het vuur in hen om het protest tegen de repressieve regering van Nicolas Maduro te dwingen af te treden.

