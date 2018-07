'De rollen zijn omgekeerd: het Westen zal zich moeten aanpassen aan de rest'

Het loopt al ruim over de middag en het Intercontinental Hotel Le Grand in Parijs zit al de hele dag zonder stromend water. De receptionistes van het prestigieuze megahotel, waar de ' chambre classique' volgens het bord achter de receptie beschikbaar is voor de ronde prijs van 800 euro per nacht, zetten hun meest verontschuldigende blik op wanneer Kishore Mahbubani sakkerend de lobby binnenstapt. Mahbubani ziet de humor van de situatie in. 'Dit illustreert perfect de centrale thesis van mijn boek', grinnikt hij, wanneer hij zich in de lobby achter een extra sterke thee verschanst. 'Het Westen is de weg kwijt. Jullie slagen er zelfs niet meer in om in een van de duurste hotels van Parijs in stromend water te voorzien.'

...