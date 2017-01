'De relatie met het Kremlin wordt de achilleshiel van de internationale politiek van Team Trump'

Ze wilde weleens weten hoe Donald Trump echt denkt, schreef het weekblad Der Spiegel. En dus keek Angela Merkel onlangs een uur lang naar een video-opname van het recente bezoek van de president-elect aan Pennsylvania om er zijn kiezers te bedanken. Wat ze zag en hoorde, versterkte haar gevoel dat Europa zich het best kan voorbereiden op een ijstijd in de trans-Atlantische relatie. Er is uit Trump na zijn verkiezing nog geen staatsman gegroeid, met oog voor het bredere belang.

