De posterboy van het Koerdische verzet tegen IS: 'Mensen stuurden me donaties om wapens te kopen'

Knack sprak met een Noorse peshmergastrijder over zijn gevecht tegen IS en de rol die sociale media hierbij spelen. 'Het is een akelig gevoel als je een gepantserd voertuig geladen met explosieven ziet naderen terwijl je alleen gewapend bent met een M16-geweer.'