De politieke moordzomer: het buskruitverraad van Londen

Het aantal mislukte moordaanslagen in de geschiedenis is niet te tellen. Het Buskruitverraad aan het begin van de zeventiende eeuw is er een van. Ruim vier eeuwen na het gebeuren wordt de mislukking van het Buskruitverraad nog altijd herdacht in Engeland.