Tijdens zijn recente rondreis verdeelde Donald Trump de Arabische wereld in landen van goed en kwaad. Hamas, dat baas is in de Gazastrook, belandde samen met Al-Qaeda en de IS aan de kant van het kwaad.

Khaled Meshal: Dat is absoluut fout. Ons verzet tegen de Israëlische bezetting is volstrekt legitiem. Het is ook alleen tegen de bezetter zèlf gericht. Wij zijn geen bloeddorstige monsters die overal in de wereld onschuldige mensen vermoorden.

...