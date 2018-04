De oudste spin ter wereld gestorven

"Nummer 16" is niet gestorven aan zijn ouderdom maar wel ten gevolge van een wespensteek, delen de wetenschappers mee. De spin, meer specifiek een anidiops villosus, behoort tot de familie van de valdeurspinnen. Met een leeftijd van 43 jaar heeft de valdeurspin de titel van oudste spin ter wereld verkregen. Een record dat hiervoor gehouden werd door een Mexicaanse tarantula van 28 jaar, blijkt uit een studie van het wetenschappelijk tijdschrift PCB.

Barbara York Main, een Australische specialiste in spinnen, ontdekte "nummer 16" in 1974 nadat ze een onderzoek uitvoerde naar graafspinnen in het gebied van Wheatbelt. Nummer 16 werd vervolgens jarenlang door wetenschappers bestudeerd in zijn natuurlijke habitat. Graafspinnen komen voor in heel Australië, maar vrouwelijke graafspinnen blijven meestal binnen hun hol. Hierdoor kunnen wetenschappers deze soort spinnen makkelijk terugvinden en bestuderen.

'Dankzij de gedetailleerde verslagen van Barbara hebben wij kunnen vaststellen dat de levensduur van graafspinnen afhankelijk is van hun biologische levenscyclus. Die is meer bepaald afhankelijk van de manier waarop ze in de wildernis leven, hun sedentaire aard en hun zwak metabolisme', verklaart Mason. Normaal gezien behalen graafspinnen een leeftijd van tussen de vijf en twintig jaar. Ze vormen geen ernstige bedreiging voor de mens, maar hun beet kan pijnlijk zijn.