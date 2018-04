De onvrede ín Europa, die vaak gaat óver Europa, is veel groter dan gedacht

Economische stabiliteit kan gedefinieerd worden als de periode tussen twee crisissen. Dat schreef onlangs Wolfgang Münchau, columnist van de zakenkrant Financial Times en van Corriere della Sera, een van de grootste kranten in Italië. Dat laatste is niet geheel onbelangrijk, want Münchau had het in zijn column over een 'tijdbom die onder de eurozone ligt', nu de populisten in Italië 60 procent van de parlementsleden en senatoren mogen leveren. Zij hebben al laten verstaan dat ze de Europese begrotingsregels aan hun - excuus voor het woordgrapje - laars zullen lappen. Na Duitsland en Frankrijk is Italië de grootste economie binnen de eurozone, dus wat daar gebeurt, belangt de rest van de eurozone aan. Zeker een klein landje met een grote overheidsschuld als België.

