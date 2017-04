'De nipte voorsprong van het nee-kamp toont dat veel Turken in de democratie blijven geloven'

Iedereen die ooit een strafschop heeft getrapt, kent het fenomeen waarbij de doelman net voor de aanloop plots twee keer zo groot lijkt. Als voormalig profvoetballer zal de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zich als geen ander in die situatie herkennen. Het grondwettelijke referendum van 16 april wordt wellicht een strafschop die over een kampioenschap beslist. De eens zo trefzekere spits is bloednerveus. Hoewel veel westerse leiders hem onaantastbaar wanen, lijkt Erdogan daar zelf allerminst van overtuigd. Sinds 2011 voelt hij dat zijn populariteit ...