De Netanyahu's in Israël: een roestvast geslacht

Op 22 mei 2017 landt Air Force One op de luchthaven Ben-Gurion, vlak bij Tel Aviv. Aan de grond heerst een uitgelaten sfeer. Donald Trump wordt door de Israëlische rechterzijde verwelkomd als een goede vriend en beschermer. Benjamin Netanyahu ziet in hem de inschikkelijke partner die Barack Obama nooit is geweest. 'Bibi' en de president-ondernemer hebben allebei een niet onbesproken parcours achter de rug. 'Weet je, hier in Israël lusten de media ons rauw, maar de mensen zijn dol op ons', zegt Sara Netanyahu tegen Melania Trump terwijl ze samen over de taxibaan lopen.

...