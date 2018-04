De militaire oorlog van Trump vs. Assad (en Poetin): het Syriëconflict, drie keer anders

Er bestaat geen Pareto-optimum in de internationale politiek: geen ideale situatie waarvan alle partijen evenveel profiteren. En dus bestaat er ook geen evenwicht. In de internationale politiek bestaat alleen volatiliteit, nimmer aflatende en vaak gewelddadige volatiliteit. Zo ook in Syrië. De beelden van de gifgasslachtoffertjes en de tot ruïnes herschapen steden laten niemand onbewogen. Vaak volgt dan onbegrip: hoe zijn mensen in staat elkaar zoiets aan te doen? Kunnen we de strijdende partijen niet tot vrede bewegen? Helaas is die kans klein. De raketten van dit weekend waren als dennennaalden in een brandhaard. De strijd om Syrië en de Levant zal blijven woeden. Nog decennialang, wellicht. Tot een van de grootmachten in de regio de overmacht behaalt. De wereld blijft een wildernis: alleen wie heel veel macht heeft, kan ze tijdelijk vormgeven.

