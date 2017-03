De Maizière tegen Turkse kiescampagne in Duitsland

Zelfs in Turkije bestaat de regel dat voor verkiezingen campagne voeren in het buitenland niet toegestaan is. Wel moet een inreisverbod zorgvuldig afgewogen worden, aldus de minister. Maar er zijn volgens hem grenzen, duidelijke grenzen, bijvoorbeeld in het strafwetboek. "Wie de bondsrepubliek Duitsland of haar staatsrechtelijke orde beschimpt en kwaadwillig minacht, is strafbaar."