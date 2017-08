'De lullige Europese improvisatiepolitiek rond migratie doet pijn aan de ogen'

Gesmoord in eindeloze reltweets en Facebookopwinding blijft een belangrijker verhaal de jongste dagen zo goed als onopgevolgd: dat van Brigade 48. In het Libische kuststadje Sabratha weerhoudt een kleine militie, door sommige bronnen Brigade 48 genaamd, zwarte migranten ervan om de boot te nemen naar Italië. Sinds 2015 is Sabratha het belangrijkste vertrekpunt voor Nigerianen en andere Afrikanen die de oversteek willen wagen. Meer nog dan de akkoorden die Italië sloot met onder meer de ngo's op zee, zou dat een reden kunnen zijn, zo suggereerde het persbureau Reuters, waarom het aantal bootvluchtelingen die Italië halen plots zo spectaculair is gedaald. Gezien de opmars van de populistische partijen in Italië is dat goed nieuws.

