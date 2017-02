Rudi Rotthier Medewerker Knack.be analyse

'De lekken zijn echt, maar het nieuws is fake' - in woelige tijden houdt Trump een persconferentie

De persconferentie was niet aangekondigd, en gedurende 1u17 amuseerde president Trump zich te pletter door vooral de pers en ook zijn voorgangers aan te vallen. Al naargelang het uitgangspunt was dit Trump die de pedalen kwijt was, of Donald Trump in bloedvorm.