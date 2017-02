De laatste tsaar van Rusland: innemend als mens, bekrompen als leider

Tsaar Nicolaas II en politiek: het is nooit echt een goede match geweest. Kleine Nicolaas - door zijn moeder liefdevol Niki genoemd - wordt op 6 mei 1868 als troonopvolger geboren. Hoewel hij opgroeit tot een innemend en welopgevoed man, blijkt hij intellectueel minder sterk. Zijn politieke principes krijgt hij van zijn vader, tsaar Alexander III, en diens adviseur Konstantin Pobedonostsev met de paplepel mee: de Russische tsaar heeft zijn troon rechtstreeks aan God te danken en is er persoonlijk verantwoordelijk voor om de autocratie in stand te houden. Pobedonostsev staat erg kritisch tegenover politieke hervormingen. Hij is ervan overtuigd dat een grondwet de ondergang van Rusland zou betekenen. Meer nog, een parlementair systeem zou de grootste vergissing aller tijden zijn. Zijn ideeën brengt hij maar al te graag over op tsaar Alexander III en zijn zoon. Vooral Nicolaas blijkt erg beïnvloedbaar en neemt klakkeloos over wat hem verteld wordt.

...