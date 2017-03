De 'kill chains' van Donald Trump: 'Onze middelen dodelijker maken, daar gaat het om'

'Mijn eerste objectief is tijd kopen. Het Pentagon zal proberen om bestaande wapensystemen beter te gebruiken en te moderniseren. Tegelijk zullen we de basis leggen voor een nieuwe militaire revolutie. Amerika moet de meest geduchte wapensystemen blijven ontplooien en zijn vijanden afschrikken.' Nee, hier is niet de Amerikaanse president Donald Trump aan het woord, wel William Roper, de directeur van het departement voor strategische wapensystemen van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Hij is de man die meebepaalt hoe het slagveld van de toekomst eruit zal zien. Ik ontmoet Roper op een grote defensieconferentie in Den Haag. Hij praat honderduit over zijn nieuwe projecten: een elektromagnetisch kanon, onbemande onderzeeboten die in zwermen aanvallen, zelfs een militaire versie van Pokémon Go.

