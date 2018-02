De jacht op ongedocumenteerde immigranten in de VS is geopend

'We krijgen geen hulp van de staat Californië. Ik bedoel, eerlijk, als ik onze mensen uit Californië wilde terugtrekken zou je er een crime nest krijgen dat je nog nooit gezien hebt', zei president Donald Trump donderdag tijdens een persconferentie in Florida. '... Ze zouden overspoeld raken. Je zou er criminaliteit zien zoals nog niemand ooit criminaliteit gezien heeft in dit land en toch krijgen we geen hulp van de staat Californië. Ze hebben de hoogste belastingen van het land en ze hebben geen idee van wat er gaande is. Het is een schande. De 'vrijhavensituatie', de bescherming van deze verschrikkelijke criminelen in Californië en andere plekken, maar ook in Californië, zorgt ervoor dat als we ooit tegen onze ICE-agenten zeggen, "hey laat Californië maar zitten, laat het ze zelf uitzoeken", zouden ze ons binnen twee maanden smeken terug te komen. Ze zouden smeken. En weet je, ik denk erover dat te doen.'

...