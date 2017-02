De ijzersterke vrienden uit Peking: hoe China Cambodja heeft gekocht

Een jaar geleden waren er nog kinderkreten en technobeats te horen in Dream Land, het grootste pretpark van Cambodja. Nu is het stil geworden op deze enorme braakgrond midden in de hoofdstad. Alle attracties zijn verdwenen, op een na. De eenzame brontosaurus past perfect in het verwilderde groendecor, een surrealistisch tegengewicht voor de snel veranderende skyline van Phnom Penh.

...