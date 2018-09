De hervormingsplannen van Macron: 'Hij riskeert een volksopstand'

Het tij kan snel keren in de politiek, dat ervaart nu ook de Franse president. Emmanuel Macron speelde vorig jaar nog de hele Franse politiek uit verband en gold als Europa's hoop in bange dagen. In het tweede jaar van zijn presidentschap ogen de vooruitzichten minder fraai. Zijn populariteit is in vrije val. Niet eens 40 procent van de Fransen heeft nog waardering voor de president. Dat heeft onder meer te maken met de affaire-Benalla (naar Alexandre Benalla, de persoonlijke lijfwacht van Marcon die hardhandig optrad tegen een betoger op 1 mei), die deze zomer Frankrijk in rep en roer zette. Vorige week kondigde 'milieupaus' Nicolas Hulot, gewezen televisiepresentator en minister van Ecologie, in een radiostudio onverwachts zijn ontslag aan. Bitter en ontmoedigd zei hij dat Macron en diens premier Edouard Philippe het milieu alleen lippendienst bewijzen. Een zware klap, betoogde politiek commentator Christophe Barbier op BFM TV, de Franse nieuwszender waar hij dagelijks duiding geeft bij de Franse politieke actualiteit, getooid met zijn onafscheidelijke rode sjaal. Een eerbetoon aan zijn voorouders die Toearegs waren, aldus Barbier, en geen indicatie van zijn politieke aanhorigheid. De welbespraakte Barbier geldt als een maatschappelijk betrokken maar politiek onafhankelijke analist.

