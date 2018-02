Lia van Bekhoven Correspondent in Londen voor Knack, BNR, VRT-radio, Terzake en Elsevier Opinie

'De gratis Britse gezondheidszorg is terminaal'

Vraag waar de Britten wakker van liggen en het antwoord is niet brexit, maar de gezondheidszorg. De geliefde NHS viert binnenkort zijn zeventigste verjaardag. Maar nooit was de crisis zo groot, zegt Lia van Bekhoven. 'Een financiële hervorming van de gratis Britse gezondheidszorg is onvermijdelijk'.