'De gelijkenissen tussen Al Capone & Donald Trump zijn griezelig'

Overal ter wereld kent iedereen maffiabaas Al Capone. Hij werd op 17 januari 1899 geboren als Alphonse Gabriel Capone in Brooklyn, New York. Hij beleefde zijn gloriejaren tijdens de drooglegging van eind jaren twintig. Eerst vanuit het Metropole Hotel en later vanuit het Lexington Hotel bouwde hij Chicago om tot een bijzonder lucratief rovershol. Capone controleerde er de illegale gokhallen, de prostitutie en de handel in alcohol en drugs. Hij draaide een winst van minstens 105 miljoen dollar cash per jaar en bouwde zijn misdaadsyndicaat uit tot een perfect geoliede onderneming. Op het toppunt van zijn roem gedroeg hij zich als een superster en gaf hij aan 'bevriende' journalisten interviews waarin hij een pocherige inkijk in de werking van zijn 'Chicago Outfit' gaf. Zo vertelde hij dat hij 185 mensen op zijn persoonlijke loonlijst had staan die hij elk 300 à 400 dollar per week betaalde. 'Allemaal ex-gedetineerden en moordenaars, maar nu zijn het eerbare zakenlieden, even respectabel als de mensen die mijn spullen kopen en gokken in mijn speelhallen.'

