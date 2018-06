De G7-top in Canada: onenigheid over Rusland, plastic en Trumps 'teken van minachting'

Er was onenigheid op de G7-top in het Canadese La Malbaie. Dat is een top met de belangrijkste industrielanden: Frankrijk, Duitsland, Japan, Canada, Groot-Brittannië, Italië en de Verenigde Staten. Enkele struikelpunten op een rij.

Milieu: G7 wordt G6+1 in de strijd tegen plastic afval

Tot grote frustratie van de Duitse bondskanselier Angela Merkel, waren de VS het enige land van de zeven dat weigerde zich ertoe te verbinden om plastic afval recycleerbaar te maken tegen 2030. 'De Verenigde Staten zijn voorstander van het beschermen van de oceanen, maar willen niet deelnemen aan kwantificeerbare doelstellingen daaromtrent', zei Merkel zaterdag.

Daardoor komt dit onderwerp bij de lijst van zaken waarover de G7-top een zogenaamde '6+1' verklaring zal afleggen, omdat de VS het niet eens geraken met hun partners Frankrijk, Duitsland, Japan, Canada, Groot-Brittannië en Italië. De toenemende hoeveelheid plastic afval in de oceanen is een belangrijk onderwerp geworden. Regeringen in Europa overwegen om bepaalde producten voor eenmalig gebruik, zoals wattenstaafjes en plastic rietjes, te verbieden.

VS én Italië in de bres voor Rusland

Rusland maakte deel uit van de G8, maar werd in 2014 uit de groep gezet naar aanleiding van zijn annexatie van het Oekraïense schiereiland. De G7-bondgenoten kantten zich tegen het voorstel van de VS om Rusland opnieuw toe te laten tot het intergouvernementeel forum. Japan gaf officieel geen commentaar, maar zowel Canada als de Europese leiders willen dat de Russen eerst van standpunt veranderen met betrekking tot de situatie in Oekraïne en de Krim.

Kort voor zijn vertrek naar La Malbaie had de Amerikaanse president Donald Trump gezegd dat Rusland weer betrokken zou moeten worden bij de bijeenkomsten. 'Of je het nu leuk vindt of niet - en misschien is het niet politiek correct - maar we moeten een wereld besturen en de G7-was de G8 tot Rusland er werd uitgegooid', zei Trump.

Hij vindt een bondgenoot in de nieuwe Italiaanse premier Giuseppe Conte. Ook Conte vindt dat via de topbijeenkomsten de dialoog met Rusland moet worden voortgezet. Maar Conte zei dat het nog te vroeg is ook de sancties tegen Moskou op te heffen. De Europese Unie heeft sancties tegen Rusland lopen wegens de annexatie van de Krim en de steun die Moskou geeft aan rebellen in Oekraïne.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov liet zaterdag via de Russische staatstelevisie weten dat Rusland geen terugkeer naar de G8 gevraagd heeft.

Invoerheffingen

Over de G7 zei Trump dat de gesprekken over handel 'uitermate productief' waren. Hij zou zijn partners 'een vrijhandelszone voor de G7' voorgesteld hebben, 'zonder taksen, subsidies of barrières'. De relaties met de andere leiders gaf hij een score van 10 op 10, waarbij hij in het bijzonder de Canadese premier Justin Trudeau, Franse president Emmanuel Macron en Duitse bondskanselier Angela Merkel noemde.

Mochten er evenwel vergeldingsmaatregelen komen op de Amerikaanse importheffingen, dan zou dat 'een vergissing' zijn, zei Trump ook. Het Amerikaanse staatshoofd had eerder te kennen gegeven dat de VS en Canada een akkoord probeerden te sluiten over het verlagen van importheffingen en dat de betrekkingen tussen beide landen 'beter zijn dan ooit'.

Nochtans had de Canadese minister van Buitenlandse Zaken Chrystia Freeland daarvoor nog uitgehaald naar de extra Amerikaanse invoerheffingen op staal en aluminium, die de VS officieel wegens 'redenen van nationale veiligheid' opleggen. 'Het is een illegale beslissing die volledig ongegrond is', zei ze. 'Canada vormt geen bedreiging voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten.' Ook de Europese leiders van de G7 hadden opnieuw hun ongenoegen geuit over de importtaksen.

Daarnaast klaagde ook Japan vrijdag aan dat de beslissing van de VS de vrije markt verstoort. 'Onze exporten vormen geen bedreiging voor de veiligheid van de Verenigde Staten', werd benadrukt in een mededeling.

De 'minachting' van Trump

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de G7-top van belangrijkste industrielanden in Canada vroegtijdig verlaten. 'We hebben de top afgesloten', zei Trump zaterdag in La Malbaie. Trump verliet de top duidelijk voor het officiële einde en gaf een statement. De bijeenkomst werd overschaduwd door onenigheid tussen de Verenigde Staten en de andere leden, over onder meer invoerheffingen en het lidmaatschap van Rusland. Dat Trump de G7 vroegtijdig verlaat, wordt algemeen gezien als een teken van minachting.

Haantjesgevecht: de witte vingerafdruk van Macron

De handdrukken tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron hebben in het verleden al krantenkoppen gehaald. Zo schudde Trump een jaar geleden bij zijn eerste bezoek als president aan Europa de hand van Macron zo krachtig, dat diens knokkels wit werden en zijn kaken samengedrukt. Bij de G7-top was het opnieuw prijs en nu liet Macron zich duidelijk ook gelden.

Een handdruk met Trump vrijdag was ogenschijnlijk zo krachtig, dat daarna op livebeelden te zien was dat er een witte vingerafdruk overbleef op de rug van de rechterhand van Trump. Beelden daarvan werden door honderden mensen gedeeld via sociale netwerken en becommentarieerd. De meesten verklaarden het beeld als een Franse president die zich ook wilde laten gelden. Trump heeft in het verleden al meermaals voor ophef gezorgd met ongewone en onbeleefde handdrukken.