De Franse verkiezingen: waarom Europa zondag mag vrezen én hopen

De Franse presidentsverkiezingen draaiden tot nu toe om thema's als de Franse identiteit, veiligheid, immigratie en sociaal-economische aspecten. Ook Europa staat vrij hoog op de agenda, maar niet hoog genoeg. Dat laatste zei de Franse eurocommissaris Pierre Moscovici, voorheen minister van Economie in de regering-Hollande, in Euractiv. De kandidaten van de traditionele partijen, Benoît Hamon (PS) en François Fillon (Ligue des Républicains) zijn er opvallend stil over, stelt hij vast. Want Europa is niet populair en krijgt in Frankrijk kritiek voor alles wat misloopt en daar spinnen vooral de eurosceptici garen van.

...