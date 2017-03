De Europese Unie op twee snelheden wordt een kwestie van west tegen oost

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker stelde maandag vijf opties voor voor de toekomst van de Europese Unie. Doorgaan op hetzelfde elan is daar een van, net als meer doen, maar dan op een aantal kerndomeinen en veel meer samen doen. Er was veel aandacht voor de mogelijkheid om de Europese Unie te beperken tot de interne markt. 'Historisch', noemde N-VA'er en lid van het Europees Parlement Sander Loones het in De Morgen.

