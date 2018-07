Kamiel Vermeylen Journalist Knack.be analyse

De Europese Commissie wil erkende vluchtelingen niet meer in Europa toelaten

De Europese Commissie deed donderdag een opvallend voorstel over de verwerking van asielprocedures in Noord-Afrika. Zelfs al blijkt dat vluchtelingen recht hebben op internationale bescherming, dan betekent dat niet noodzakelijk dat ze onderkomen krijgen in de Europese Unie.