De EU onderzoekt de Poolse rechtstaat: 'Polen hebben weinig reden om te hopen'

Peter Vermeersch: Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie, maakt zich grote zorgen over hervormingen van het grondwettelijk hof en de nieuwe, verstrengde mediawetgeving in Polen. Maar Europa kan weinig doen aan wat er vandaag in Polen gebeurt. Recht en Rechtvaardigheid (PIS) heeft de verkiezingen gewonnen, een regering gevormd, en oefent nu haar macht uit. Europa stelt zich daar terecht vragen bij, maar van flagrante schendingen van de democratische principes is voorlopig geen sprake. De EU toont zich nu trouwens strenger voor Polen d...