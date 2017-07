De epidemie die Amerika in z'n greep houdt

Niet lang geleden ging ik wintersporten in Californië. Tijdens een snowboardles viel ik verkeerd en raakte mijn elleboog uit de kom. Dat was pijnlijk. Gelukkig zat ik niet veel later in het gips en kreeg ik pijnstillers voorgeschreven. Zware ibuprofen, dat kende ik wel vanuit Nederland. En Vicodin, een pijnstiller waar ik alleen maar van gehoord had omdat het de stof hydrocodon bevat. Dat is een opioïde pijnstiller, en die zijn berucht in Amerika. Ze zijn zeer verslavend en er is een hoog risico op een overdosis. Van de apotheek kreeg ik te horen dat ik er absoluut niet meer dan zes per dag van mocht nemen.

