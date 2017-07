De eindstrijd van de IS: 'Een vrouw die de strijd om Raqqa leidt: de IS vindt dat vreselijk'

In Syrië dringen de Syrische Democratische Strijdkrachten de stad Raqqa binnen, geplaagd door mijnen, drones en sluipschutters van de Islamitische Staat. Het offensief, zo wordt verwacht, zal zeker tot de herfst duren. Maar nu al is duidelijk: 'De IS is een schim van wat hij ooit was.'