De Croo over de onrust in Congo: 'Het laatste wat we nodig hebben, is een conflict'

'Dat is absoluut niet onze intentie en ik ga ervan uit dat dat evenmin de intentie van de Congolezen is', zei de vicepremier tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. In zijn toespraak ging De Croo kort in op de crisis waarin de Belgisch-Congolese relaties sinds een paar weken verzeild zijn geraakt.

Nadat De Croo, samen met zijn collega op Buitenlandse Zaken Didier Reynders, begin januari de beslissing nam een deel van de Belgische ontwikkelingssamenwerking voor Congo te herzien, reageerde Kinsasha vorige week door het kantoor van Enabel, het Belgische ontwikkelingsagentschap, te laten sluiten.

'We hebben akte genomen van de repliek uit Kinshasa. De Enabel-medewerkers in Congo leveren schitterend werk, dat bijzonder gewaardeerd wordt door iedereen in deze zaal', zei De Croo. 'We gaan er alles aan doen om dat wat we ter plaatse doen, te kunnen blijven doen. Hun werk geeft kansen aan de Congolese burgers.'

'We hebben ons dit jaar heel vroeg van onze beste kant moeten laten zien', vatte De Croo de eerste maand van 2018 samen. Hij verwees daarmee ook naar de Belgische beslissing om versneld fondsen vrij te maken voor UNRWA, de VN-vluchtelingenorganisatie in Palestina, nadat de Amerikaanse president Donald Trump de steun aan de organisatie opschortte. 'UNRWA is een humanitaire organisatie en die mag geen speelbal worden van een politiek proces', zei De Croo daarover.

Op de nieuwjaarsreceptie presenteerde De Croo ook de nieuwe visuele identiteit van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. De nieuwe slogan wordt 'Belgie, partner in ontwikkeling'. 'Bij terreinbezoeken valt het me altijd op hoe weinig wij uitpakken met de investeringen in onze partnerlanden', zei De Croo. Het nieuwe logo en de rest van de nieuwe huisstijl moeten daar een oplossing voor bieden. 'Ook in eigen land moet zichtbaarder worden wat we doen.'