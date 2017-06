De Comey-getuigenis: de hoogtepunten

In de vier maanden dat Donald Trump president of president-elect was, sprak James Comey negen keer prive met hem. Drie keer in persoon en zes keer aan de telefoon. Ter vergelijking: Comey sprak president Obama twee keer in drie jaar. Bovendien valt op dat Comey aangeeft direct na zijn eerste ontmoeting met Trump, op 6 januari van dit jaar, dus voor de inauguratie, het gevoel had dat hij de ontmoeting schriftelijk moest vastleggen. Zodra hij Trump Tower verlaten had, klapte hij in zijn auto zijn laptop open om zo gedetailleerd mogelijk verslag te doen. Dat deed hij vervolgens voor de overige gesprekken hetzelfde. De memo's werden gedeeld met de top van de FBI. Ter vergelijking: van zijn gesprekken met Obama maakte Comey nooit een verslag.

...