De Chinese webwinkelgigant Alibaba is een wolf in schaapskleren

Stond het World Economic Forum (WEF) in Davos, dat vorige week opnieuw plaatshad, ooit voor waarden als openheid en democratie, dan is het ondertussen vooral een hoogmis voor opportunisten. Autoritaire leiders die zich even een kosmopolitisch jasje willen aanmeten, protectionisten die de wereld er alsnog van willen overtuigen dat ze vrijhandel nastreven - en verzwakte Europese landen die bij beide groepen rondgaan met de bedelstaf. Kon je het vroeger eens of oneens zijn met het economische liberalisme van Davos, dan symboliseert het WEF inmiddels vooral de uitverkoop van de westerse waarden. De liberaal getinte toespraken zijn vaak weinig meer dan een dekmantel voor economisch nationalisme. Alleen: tot de Europese landen is dat nog niet doorgedrongen.

...