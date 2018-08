'De Britse vrijmetselaarsloges zijn niet meer dan ongezellige gezelligheidsverenigingen'

Halverwege het silly season was het de meest treffende krantenkop over het Kanaal: 'Vrouwen mogen lid worden van de vrijmetselaars'. Ha, dacht ik. Toch nog vooruitgang in deze dagen van nostalgisch gedreven nativisme. Zelfs het broederschap ontkomt niet aan de 21ste eeuw. Niet dat ik aansluiting ambieer. Ik ben de Marxistische overtuiging toegedaan (Groucho, niet Karl) dat een vereniging die mij wil hebben, niet de moeite van het lidmaatschap waard is.

...