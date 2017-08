'De Balkan glijdt opnieuw af in onrust en het is allerminst zeker of Europese integratie de oplossing is'

De voorbije twee weken trok ik kriskras door de Balkan. Ik sprak er met politici, ondernemers, diplomaten en andere mensen, in de steden en in de dorpen. Wat ik daar zag en hoorde, stemde mij allesbehalve gerust. Er mag dan geen oorlog meer woeden, de stabiliteit is bijzonder fragiel. Europa staat voor een onmogelijke opgave. Alle spelers in de regio zijn ofwel kandidaat ofwel mogelijk kandidaat om toe te treden tot de Europese Unie: Bosnië, Servië, Macedonië, Albanië, Montenegro en Kosovo. Helaas glijdt de Balkan opnieuw af in onrust en het is allerminst zeker of Europese integratie de oplossing is.

...