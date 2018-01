De Algerijnse overheid gebruikt de schaarste steeds meer als wapen

Het voorbije jaar reisde ik van Groenland langs de Baltische Staten en Oost-Europa tot in de Balkan. De observaties die ik maakte op deze tocht langs de oostelijke buitengrenzen van Europa, zo kon u in dit magazine volgen, waren weinig hoopgevend. Hoewel de spanningen met Rusland wat afnamen en een nieuw militair machtsevenwicht vorm kreeg, met meer Navo-troepen enerzijds en moderner Russisch wapentuig anderzijds, weet niemand hoe het verder moet. Daardoor blijven grote vragen bestaan over de drie belangrijkste frontlijnstaten, Wit-Rusland, Oekraïne en Moldavië. Rusland kan deze staten nog altijd militair destabiliseren, maar minstens even zorgwekkend zijn de economische ontbering, de armoede, de werkloosheid, de corruptie en het totale gebrek aan perspectief. Het rot van binnenuit is een minstens even grote bedreiging voor de stabiliteit in de regio dan de grootmachtenpolitiek. De komende maanden zet ik mijn reis verder aan de zuidelijke grenzen van Europa en het Middellandse Zeegebied. Hier...